Centenas de presos se batizam nas águas em Minas Gerais

Um grande batismo nas águas aconteceu recentemente em uma das maiores instituições prisionais do Estado de Minas Gerais, o Presídio de São Joaquim de Bicas, localizado na Região Metropolitana da capital, Belo Horizonte.

No local, 478 homens que estão privados de liberdade desceram às águas em uma atitude de fé e coragem, que certamente marcou a vida de todos. O evento foi promovido pelo grupo Universal nos Presídios (UNP), que atua há décadas evangelizando os reclusos, bem como os familiares, e ainda realiza movimentos sociais e palestras motivacionais em todo o País.

O batismo nas águas representa o novo nascimento daquela pessoa que, de forma sincera, aceita Jesus como Único Senhor e Salvador de sua vida. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer, se ela, de fato, se arrepende e confessa os seus pecados diante de Deus – abandonando as práticas erradas –, tudo se faz novo, pois a decisão de mudar partiu dela, exatamente como fizeram esses internos.

O movimento foi reconhecido até pela Secretaria de Estado de Defesa Social, que fez questão de destacar a importância da presença da Universal na recuperação dos presidiários. Atualmente, o UNP é dirigido pelo bispo Eduardo Guilherme.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

