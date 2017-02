Boleto vencido pode ser pago em qualquer agência

Home > Folha Universal

A partir do mês de julho, o pagamento de boletos poderá ser feito de forma mais fácil e inovadora, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Será possível quitar os boletos que já venceram em qualquer agência bancária ou canais de atendimento (agência, internet, mobile e ATMs).

Até então, o pagamento só podia ser feito nas agências bancárias responsáveis pela emissão do documento.

Segundo dados da própria Febraban, o montante de produtos vendidos por meio de boleto bancário em 2015 chegou a R$ 3,7 bilhões. Os valores chamaram a atenção de criminosos e golpistas, que conseguiram desviar, no ano passado, cerca de R$ 383 milhões por meio de fraudes e adulterações

A medida vai evitar pagamento em duplicidade e permitir a identificação do CPF do pagador, por exemplo. “Nossa expectativa é de que, com o novo sistema, o risco de fraude seja eliminado ou pelo menos reduzido de forma significativa”, afirmou Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de Negócios e Operações da Febraban, em nota divulgada pelo órgão.

Como funcionará

A novidade está no processamento das operações. Quando o consumidor realizar o pagamento, mesmo de um boleto vencido, será feita uma consulta à nova plataforma de cobrança para checar as informações da fatura. Se os dados coincidirem com as informações que estão no sistema, o boleto será reconhecido e o pagamento efetuado.

Em caso de divergência de informações, o pagamento do boleto não será autorizado e o consumidor deverá realizá-lo exclusivamente no banco que emitiu a cobrança, pois apenas ele terá condições de fazer as checagens necessárias.

A mudança ocorrerá de forma gradual e começará com boletos de valor igual ou acima de R$ 50 mil a partir do mês de julho. Até dezembro, a medida já estará valendo para boletos de qualquer valor.