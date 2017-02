Bispo Edir Macedo realiza reuniões pelo País

Home > Folha Universal

No dia 12 deste mês, mais de 20 mil pessoas participaram do “Encontro das Famílias”, realizado pelo líder e fundador da Universal, Bispo Edir Macedo, em Goiânia, capital de Goiás. A grandiosidade da reunião, que contou com a presença de pessoas vindas de diversas partes e de autoridades do Estado, chamou a atenção até mesmo da mídia local.

O movimento, organizado pela Universal local – cujo responsável pelo trabalho é o bispo Júlio Freitas –, lotou o Goiânia Arena, bem como a parte externa do ginásio, onde foi montada uma estrutura de som e vídeo para que as mais de 3 mil pessoas que não conseguiram entrar pudessem acompanhar o evento.

O encontro teve início com uma oração do Bispo Edir Macedo, que determinou a bênção de Deus sobre todas as famílias presentes.

Santa Catarina

Dias antes, no dia 1°, o povo catarinense recebeu o Bispo Edir Macedo na Catedral da Fé, em Florianópolis. Ele realizou a reunião especial da “Noite da Salvação”.

Situada na Avenida Mauro Ramos, 1.310, no Centro da capital catarinense, a Universal recebeu uma multidão. Muitas pessoas não conseguiram entrar no salão principal, que estava completamente lotado, mas foram acomodadas do lado de fora da catedral e no estacionamento, de onde assistiram à reunião por meio de telões.

Nem mesmo a chuva que caiu na cidade momentos antes impediu que as pessoas chegassem ao destino.

A “Noite da Salvação” acontece em todos os templos da Universal, sempre às quartas-feiras. Procure o endereço mais perto de sua casa e participe.