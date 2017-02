A Mão que Ajuda proporciona noite especial a moradores de rua na Espanha

Home > Folha Universal

No mês passado, cerca de 70 voluntários da organização não governamental (ONG) A Mão que Ajuda (La Mano que Ayuda – LMQA, em espanhol), braço social da Universal na Espanha, saíram às ruas da capital, Madri, para proporcionar uma noite especial aos moradores de rua.

Trata-se do mesmo trabalho que é desenvolvido pelos voluntários do grupo Anjos da Madrugada, que pertence à Evangelização da Universal, no Brasil. Em Madri, a Universal conta com a parceria da ONG, que, entre outras ações, também desenvolve esse trabalho.

A Mão que Ajuda atua desde 1999 e tem como objetivo combater a pobreza, a desigualdade social, vícios e dar apoio aos desabrigados, além de orientação e aconselhamento.

Entre os serviços prestados estão a distribuição de alimentos e roupas; corte de cabelo; auxílio na procura de emprego; serviços de enfermagem; e visitas a presídios, asilos e hospitais.

A ação em Madri reuniu voluntários de diversas partes da cidade. Além de simpatia, cordialidade, amor e solidariedade, eles levaram às pessoas em situação de rua comida quente, café, produtos de higiene e agasalhos.