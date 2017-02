UNP no litoral paulista

Home > Ação Social

Três movimentos evangelísticos aconteceram, recentemente, na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo, envolvendo o grupo Universal nos Presídios (UNP).

Guarujá

O primeiro ocorreu no 1º Distrito Policial da cidade do Guarujá, onde 17 presos receberam uma Palavra de fé.

Os voluntários fizeram uma visita a eles e entregaram em suas mãos literatura cristã e ainda realizaram atendimento espiritual, além de orações, a fim de promover a paz entre todos.

Os familiares que estavam na porta do distrito também foram evangelizados. Os integrantes do UNP buscaram passar a fé para essas pessoas, muitas vezes angustiadas pela situação do ente querido, convidando-as a participar das reuniões em uma Universal mais perto de suas casas (confira você também os endereços da Igreja clicando aqui).

São Vicente

O segundo trabalho evangelístico aconteceu na porta do Centro de Detenção Provisória de Humaitá, o CDP de São Vicente, onde, no momento da ação, se concentrava um grande número de familiares de presos aguardando a entrada para a visita.

Os voluntários realizaram orações e fizeram atendimentos, tudo para que esses familiares pudessem ir ao encontro dos entes queridos sentindo-se mais leves e confiantes.

Praia Grande

Por último, o grupo visitou o Centro de Detenção Provisória de Praia Grande. Lá, os voluntários entregaram a familiares dos presos exemplares do livro “A Mente de um Viciado e os 5 Passos para a Cura”, de autoria do bispo Rogério Formigoni, doados por membros da Universal.

UNP sempre em ação

Esse tipo de evangelização é contínuo e a missão do UNP é mostrar que com Deus tudo pode mudar, ser transformado. Porém, a reabilitação dessas almas começa dentro de cada um, pois só assim pode haver, de fato, a libertação.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)