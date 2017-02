Uma equipe de honra: a importância do trabalho em grupo

Home > Em Foco

Joe Logan é filho de um líder indígena e, com o intuito de levantar dinheiro, ele decide vender a terra de sua tribo para empresários construírem cassinos no local.

Entretanto, Joe não é reconhecido pelo seu povo. Então, para conquistar a honra e conseguir pôr o seu plano em prática, ele é desafiado a treinar o time de Lacrosse — um esporte praticado com bastões e uma bola de borracha — da tribo e a ganhar o campeonato local.

"Uma equipe de honra" é um filme que trata do valor das virtudes e do esforço que se faz em grupo para que um objetivo seja alcançado.

