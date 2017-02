A bondade que provém do Espírito Santo

Home > Estudos Bíblicos

A bondade é mais uma forma de amor e em muito assemelha-se à benignidade. É tolerante e não mede sacrifícios para ajudar e fazer valer a força do amor com o seu semelhante, não importando a sua raça, religião, sexo, idade etc. Neste aspecto, reconhecemos o grande esforço das pessoas espíritas, no sentido de concentrar forças para realizar a caridade. Elas, entretanto, pecam na maneira de crer em Deus, pois tentam justificar-se diante dEle, não pela fé como diz a Bíblia, mas através de obras de caridade; nisto estão totalmente contrárias às Escrituras Sagradas.

Daí, podemos ver que este fruto pode ser praticado não somente pelos cristãos, mas também por qualquer pessoa que nada tem a ver com o Senhor Jesus. Ora, se esta modalidade de amor é possível para aqueles que não provaram o dom do Espírito Santo, quanto mais para os que tiveram uma experiência pessoal com Deus: deve ser uma obrigação!

Aquele que é bom nunca olha somente para si mesmo; senão na direção do outro, querendo ajudá-lo. Ainda que seja afligido, quem é bom continuará olhando sempre na direção do outro, do aflito, com o intuito de proporcionar-lhe o bem.

(*) Texto retirado do livro "O Espírito Santo", do bispo Edir Macedo

