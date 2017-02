4 passos para o arrependimento sincero

Home > Em Foco

O Jejum de Daniel é a chance para todos aqueles que querem, finalmente, ter a vida completada pelo Espírito de Deus. Entretanto, antes de recebê-Lo, é necessário se arrepender. Quem afirma isso é a própria Bíblia:

“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo.” Atos 2.38

De acordo com o bispo Edir Macedo, essa é a dica para quem está na busca do recebimento do Espírito Santo. "Infelizmente, a maioria pensa que o batismo nas águas já é suficiente para se receber o Espírito Santo, mas tem de haver o arrependimento sincero”, explica.

O bispo destaca que o arrependimento é derivado de 4 passos. Veja quais são:

1. Reconhecer os seus pecados – Portanto, tem de sacrificar o orgulho;

2. Confessá-los oralmente a Deus – Isso destrói o orgulho;

3. Abandoná-los imediatamente – Sacrifica a carne ou o desejo de voltar a cometê-los;

4. Odiá-los, sabendo que eles vêm do inferno para matar, roubar e destruir.

A Bíblia recomenda: “Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.” Apocalipse 2.5

“Primeira coisa é lembrar de onde você caiu. Onde você caiu? Como é que se deu a sua queda? Ele (Deus) manda lembrar”, explica o bispo Clodomir Santos, destacando que essa é a fase de reflexão sobre qual foi o pecado.

A seguir, é necessário reconhecer que errou e confessar a Deus. “Depois Ele diz assim: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras." Isso significa voltar ao comportamento que antecedeu a queda. Com boas práticas e odiando o erro, a pessoa se manterá firme na fé para buscar e manter o Espírito Santo.

“O arrependimento vem do Espírito Santo quando Ele vê que realmente a pessoa está disposta a obedecer, a abandonar, a deixar, a largar, a renunciar, a negar. Quando ela está disposta a pagar o preço”, ressalta o bispo Clodomir.

Para assistir à explicação completa do bispo Clodomir Santos sobre o tema, veja o vídeo abaixo:

Participe do Jejum de Daniel.