Você sabe como viver sem ódio?

Home > Reflexão

É difícil ser vítima de comentários maldosos, ser caluniado ou hostilizado por alguém, principalmente quando as ofensas são provenientes de um familiar ou de um amigo próximo ou do convívio. Fofoca pode ferir. No entanto, é da responsabilidade de cada um a maneira como vai usar essa experiência, se vai torná-la um aprendizado ou usá-la simplesmente para lamentar.

Em postagem no blog oficial da escritora e apresentadora Cristiane Cardoso, a escritora Núbia Siqueira comenta sobre como a história de Davi pode nos ensinar a viver sem ódio. “Por 7 anos e meio ele foi duramente perseguido por Saul. Esse rei insensato impôs tanto sofrimento ao jovem, que ele teve que viver durante muito tempo como um fugitivo, no deserto”, conta.

Núbia destaca que, mesmo sendo odiado e prejudicado, Davi decidiu viver sem raiva e demonstrou isso nas várias ocasiões em que teve oportunidade de se vingar de Saul, mas não o fez. “Vemos que não importava a forma como Davi era tratado, ele intimamente decidiu respeitar a unção Divina sobre Saul e deixar que do Alto viesse o fim do seu reinado.”

Até que um mensageiro levou a Davi a notícia da morte de Saul. “Quando o amalequita chegou até ele, trazia nas mãos a coroa e o bracelete real, a fim de comunicar a morte de Saul e Jônatas. O mensageiro achava que Davi ficaria imensamente feliz, afinal, acabariam os seus problemas. Além disso, ele poderia finalmente se tornar rei”, explica Núbia.

Porém, todos se surpreenderam com a reação de Davi. “Ele não comemorou, mas rasgou as suas vestes em sinal de amarga tristeza, lamentou, pranteou e ficou enlutado. Isso ilustra como é nobre o íntimo daquele que busca constantemente viver com um coração puro. Como é forte quem mantém comunhão com o Altíssimo, mesmo nos piores desertos e injustiças da vida.”

Justiça perfeita

É admirável ver alguém que não dá vazão às dores, mas considera que Deus julga perfeitamente, não importa quem seja a pessoa. Quando a confiança daquele que crê é forte, ele pode dormir, descansar e esperar pelo agir do Altíssimo.

“Eu penso que o caminho para a honra eterna está na grandeza de não ferirmos a ninguém e de não carregarmos ódio de quem um dia nos feriu. Eu sei que isso não é fácil, mas possível para quem faz do Espírito Santo a sua riqueza, o seu escudo e fortaleza nas horas de angústias”, finaliza a escritora.

Quer fazer do Espírito Santo a sua fortaleza? Participe do Jejum de Daniel. Se você ainda não conhece esse propósito, clique aqui e saiba do que se trata.