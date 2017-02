Qual o problema da sua vida profissional?

Home > Notícias da Universal

Você já se perguntou por que não consegue atingir os seus objetivos profissionais? O salário não é o que você acredita merecer, o cargo que você almeja parece impossível de alcançar, as pessoas ao seu redor não lhe agradam.

Suzana sofria com esse problema. Independentemente de qual emprego estivesse, nunca conseguia ser feliz ali. “Eu não conseguia parar em emprego nenhum. Era uma pessoa muito nervosa, a ponto de arrumar confusão com as pessoas ao meu redor.” Evidentemente, uma pessoa incapaz de construir bons relacionamentos nas empresas em que trabalha não pode ser feliz naquele local ou mesmo permanecer nele por muito tempo.

Entretanto, para chegar a uma solução foi necessário ir além do nervosismo de Suzana; foi preciso ir à raiz do problema.

No vídeo abaixo, ela revela qual era essa raiz e conta como pôde superá-la. Assista e reflita:

