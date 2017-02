A benignidade do Espírito Santo

Home > Estudos Bíblicos

A benignidade é outra expressão de profundo amor cristão, pois ela se caracteriza pela flexibilidade de tratamento gentil e cordato para com todo o tipo de pessoas, quer sejam cristãs ou não. Muitas vezes, o novo convertido se fecha exageradamente diante dos não-cristãos, impedindo-os de verem a benignidade de Deus, através de sua própria vida. Ora, “os frutos” do Espírito são o caráter de Deus, que deve ser visível àqueles que nada têm a ver com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que eles possam ver a Deus através de nós. A benignidade reflete uma educação cristã apurada que glorifica a Deus.

Uma pessoa benigna jamais demonstra intransigência para com as demais porque ela sabe que são as circunstâncias da vida que provocam as diferentes reações, e por causa do Espírito de amor nela existentes, há complacência e compreensão em seus relacionamentos.

Creio que a coisa mais linda do cristianismo é sentir o perfume do Senhor Jesus, através da comunhão com o Seu povo na igreja, quando, então, podemos ver todas as diferentes formas de amor, por meio dos frutos do Espírito Santo, manifestando-se em cada um. Entretanto, não podemos esquecer que esta mesma situação deve ser transmitida por onde formos, porque o Senhor Jesus disse:

“Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.” Mateus 5.16

Isto significa que Deus é glorificado pelas boas obras, não pela caridade apenas; mas, muito mais, pelos frutos do Espírito que fluem do Seu povo.

(*) Texto retirado do livro "O Espírito Santo", do bispo Edir Macedo

