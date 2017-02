Você quer permanecer na caminhada da fé?

Home > Reflexão

Os problemas do dia a dia são capazes de enfraquecer e esfriar a fé do cristão, se ele não se mantiver em espírito e vigilante. Ao se deixar levar pelas tempestades, muitos chegam a pensar que Deus se esqueceu deles, como se não se importasse com o seu sofrimento.

Mas os momentos de tribulação são ideais para usarmos as ferramentas espirituais para permanecer de pé. Além da oração e do jejum, a leitura e meditação nas Escrituras Sagradas é fundamental. É por meio delas que podemos conhecer a Deus e a Sua vontade. “Deus nunca está em silêncio. A Palavra dEle é viva e fala constantemente com os que creem. Nós é que precisamos ter sensibilidade para ouvi-Lo”, explica o bispo Adilson Silva.

Só há uma forma de se combater o desânimo e as dúvidas: se aproximar da Palavra de Deus e fazer disso um hábito diário. E não adianta ler a Bíblia somente durante um culto, afinal, as principais batalhas espirituais são travadas fora da igreja: em casa, no trabalho e, principalmente, na nossa mente, e precisamos reunir forças para vencê-las a todo instante. “O cristão deve não apenas ler, mas meditar no Texto Sagrado, que é o que sustenta os servos de Deus. Todos os grandes heróis da fé vivenciaram momentos em que aparentemente estavam sozinhos. Mas foram sustentados pelas promessas que haviam recebido de Deus”, afirma o bispo.

Deus é cumpridor de Suas promessas

“Na Bíblia há mais de 8 mil promessas e, se Ele prometeu, é porque tem intenção de cumprir e se importa conosco. O segredo está em não se guiar por aquilo que vemos, ouvimos ou sentimos. Se obedecermos a Palavra de Deus, ela irá se cumprir na nossa vida, ainda que passe muito tempo.”

Nesse Jejum de Daniel, além de assistir a filmes e programações cristãs, dedique um momento especial do seu dia para se envolver com a Palavra de Deus.

Também compareça às reuniões que acontecem em toda a Universal para ser renovado espiritualmente. Procure aqui o endereço do templo mais próximo da sua casa.