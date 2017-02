O 15º benefício do Espírito Santo

Home > Reflexão

Hoje, o Portal Universal.org traz a você a 15º característica que somente quem busca e recebe o Espírito de Deus é capaz de desenvolver. Ela diz respeito a um dos mais importantes atributos daquele que tem fé em Deus.

Antes de irmos ao 15º benefício, entretanto, você pode conhecer o 13º, ânimo, clicando aqui. E o 14º, domínio próprio, clicando aqui. Ambos são de grande importância para todos aqueles que possuem sonhos e metas na vida.

Abaixo, o 15º benefício:

15º Segurança

Quem é batizado com Espírito Santo é seguro, ou seja, tem a sua auto-confiança fortalecida, e, na prática, pensa, fala e executa as coisas com segurança, porque sabe que a sua decisão é baseada na obediência e depende de Deus. A pessoa mostra que é segura, por isso não fica a variar: ora "crê", ora não crê; ora quer, ora não quer; ora diz que vai, ora diz que fica.

”Quem anda em sinceridade, anda seguro; mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido.” Provérbios 10.9

(*) Do blog do bispo Júlio Freitas