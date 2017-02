Leia a Bíblia em 1 ano - 54º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje

Êxodo 5

1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto.

2. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel.

3. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou; portanto deixa-nos agora ir caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada.

4. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas.

5. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas.

6. Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo, e aos seus oficiais, dizendo:

7. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes: vão eles mesmos, e colham palha para si.

8. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes; nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos; por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus.

9. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas.

10. Então saíram os exatores do povo, e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha;

11. Ide vós mesmos, e tomai vós palha onde a achardes; porque nada se diminuirá de vosso serviço.

12. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha.

13. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha.

14. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje?

15. Por isso, os oficiais dos filhos de Israel, foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos?

16. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos; e eis que teus servos são açoitados; porém o teu povo tem a culpa.

17. Mas ele disse: Vós sois ociosos; vós sois ociosos; por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor.

18. Ide, pois, agora, trabalhai; palha porém não se vos dará; contudo, dareis a conta dos tijolos.

19. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia.

20. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó.

21. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dandolhes a espada nas mãos, para nos matar.

22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor! por que fizeste mal a este povo? por que me enviaste?

23. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo; e de nenhuma sorte livraste o teu povo.

Lucas 10

1. E depois disto designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir.

2. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara.

3. Ide; eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos.

4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas; e a ninguém saudeis pelo caminho.

5. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa.

6. E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz; e, se não, voltará para vós.

7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa.

8. E, em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido.

9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus.

10. Mas em qualquer cidade, em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei:

11. Até o pó, que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós.

12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade.

13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido.

14. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor, no juízo, do que para vós.

15. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até ao inferno serás abatida.

16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve; e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita; e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou.

17. E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.

18. E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu.

19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.

20. Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus.

21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas; assim é, ó Pai, porque assim te aprouve.

22. Tudo por meu Pai me foi entregue; e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.

23. E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bemaventurados os olhos que vêem o que vós vedes.

24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram; e ouvir o que ouvis, e não o ouviram.

25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?

26. E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês?

27. E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.

28. E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás.

29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo?

30. E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto.

31. E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote; e, vendo-o, passou de largo.

32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de largo.

33. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão;

34. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele;

35. E, partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele; e tudo o que de mais gastares eu to pagarei quando voltar.

36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?

37. E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai, e faze da mesma maneira.

38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa;

39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.

40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços; e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude.

41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária;

42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.

Jó 23

1. Respondeu, porém, Jó, dizendo:

2. Ainda hoje a minha queixa está em amargura; a minha mão pesa sobre meu gemido.

3. Ah, se eu soubesse onde o poderia a c ha r ! Então me chegaria ao seu tribunal.

4. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos.

5. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse.

6. Porventura segundo a grandeza de seu poder contenderia comigo? Não: ele antes me atenderia.

7. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu Juiz.

8. Eis que se me adianto, ali não está; se torno para trás, não o percebo.

9. Se opera à esquerda, não o vejo; se se encobre à direita, não o diviso.

10. Porém ele sabe o meu caminho; provando-me ele, sairei como o ouro.

11. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram; guardei o seu caminho, e não me desviei dele.

12. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção.

13. Ma s , se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará.

14. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo.

15. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele.

16. Porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou.

17. Porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com a escuridão.

O que você aprendeu com a leitura de hoje? Deixe o seu comentário.

E não desanime. Continue firme para ler a Bíblia em 1 ano, aqui no Universal.org.

Acompanhe a leitura do 53º dia clicando aqui.

Acompanhe a leitura do 55º dia clicando aqui.

Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã.