Fé própria X Fé emprestada

O mundo não é perfeito. Ao contrário, a cada dia surgem novas situações revoltantes àqueles que creem na Palavra de Deus e buscam cumprir os Seus ensinamentos. Nesses momentos, a fé de cada pessoa é colocada à prova. É assim que se descobre quem realmente crê em Deus e confia, e quem — mesmo que somente lá no íntimo — ainda tem dúvidas quanto à capacidade dEle de resolver os problemas.

O bispo Edson Costa, emvídeo publicado recentemente em sua página no Facebook, coloca a fé em duas categorias: a fé própria e a fé emprestada. De acordo com ele, a diferença está na possibilidade que outros fatores têm de abalar a confiança de cada um.

“A fé própria não depende do que está acontecendo ao meu derredor, ela está dentro de mim. Eu posso estar no fundo do inferno, não interessa, dentro de mim tem o Paraíso”, afirma ele.

"O que vai mudar a sua situação é a sua fé”

Quem tem fé própria não se deixa abalar pelos problemas ou pelas pessoas problemáticas que se apresentam como obstáculos. Independentemente de qual dificuldade há para ser vencida, acredita que Deus é capaz de dar forças para lutar e vencê-la, cumprindo a Palavra que orienta:

“Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem vos espanteis diante deles; porque o SENHOR teu Deus é o que vai contigo; não te deixará nem te desamparará.” Deuteronômio 31.6

“Eu posso estar no pior momento da minha vida, tudo ao meu redor está desmoronando, mas eu tenho uma fé própria. Ela me mostra que isso vai mudar daqui a pouco. Então não bate aquele desespero”, ressalta o bispo.

De acordo com ele, nas situações mais difíceis aquele que tem fé própria não permite que o chão se abra sob os seus pés, mas conversa com Quem pode fortalecê-lo: “Eu tenho que falar com Deus; é Ele que vai resolver o meu problema. Eu (bispo Edson) posso colocar a mão na sua cabeça, posso lhe atender, posso orar por você, posso ir lá na sua casa, fazer uma oração na sua empresa, não adianta. Eu vou lá na minha fé. Mas o que vai mudar a sua situação é a sua fé.”

