Para receber o Espírito Santo é preciso muito mais

Home > Notícias da Universal

Durante recente Palavra Amiga, transmitida pela Rede Aleluia de rádio, o bispo Edir Macedo explicou que não importa a condição social, a escolaridade, o fato de a pessoa não ter família ou ser considerada a última das criaturas. Quando ela recebe o Espírito Santo, se torna a mais rica da face da Terra, porque passa a ter o Criador dentro dela.

Os benefícios de aceitar o Senhor Jesus, pura e simplesmente, não se comparam aos alcançados por aqueles que têm o Espírito Santo. Pois, enquanto a pessoa que tem o Espírito Santo tem o Reino de Deus dentro de si, aquela que apenas aceitou o Senhor Jesus conta com a sua própria força e, por isso, no dia a dia, ao se deparar com os confrontos do diabo, fatalmente irá falhar.

O bispo explica que essa pessoa, quando está na igreja, até entrega a vida dela e aceita Jesus, mas ao sair daquele ambiente de fé, ao ser desafiada, em vez de apelar para o Senhor Jesus apela para as próprias forças. Mas aquela que recebe o Espírito Santo, que é o próprio Jesus em Espírito dentro dela, é a mesma em qualquer lugar e em qualquer situação — dentro ou fora da igreja, onde for —, porque o Espírito é o mesmo.

Por isso vale a pena investir toda a sua vida, renunciar à sua vontade, para ter o Espírito Santo. “Não existe nada mais precioso, mais importante, mais grandioso do que o Espírito Santo dentro de você. Vale mais do que a sua família, a sua vida, a sua profissão, a sua escolaridade, mais do que tudo que você pode imaginar. Não há nada mais glorioso do que uma pessoa cheia do Espírito Santo”, ressalta o bispo.

Luz própria

Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela passa a ter luz própria, não fica mais na dependência do pastor ou de quem quer que seja. Diante da dor, do problema, da dificuldade, a energia de Deus está dentro dela. “Mas a maioria das pessoas (crentes) é como a Lua, que depende da luz do Sol. Depende de um conselho, de uma orientação, de uma oração”, lamenta o bispo.

Infelizmente, as Igrejas estão cheias de pessoas religiosas, e a verdade é que quanto mais religiosa, mais afastada de Deus ela é. São os "mornos", pessoas que acreditam em Jesus, mas não entregam a vida para Ele e não têm o Espírito Santo. “E porque não se entregam, não O recebem.”

Não adianta, só existe uma maneira de você receber o Espírito Santo: entregando toda a sua vida, sacrificando o seu futuro, o seu destino. Não é uma questão de merecimento, mas de fazer dEle a sua prioridade.

Quando Ele se tornar mais importante para você do que a sua mãe, do que o seu pai, o seu filho, filha, marido, esposa, do que a sua vida profissional, o seu dinheiro, mais importante do que tudo, aí sim Deus colocará o Espírito dEle à sua disposição. “Ele só vem quando você se entrega 100%. Você não precisa merecer, não precisa ser bonzinho ou justo, você só precisa dar a sua vida para Ele. É assim que acontece a vinda do Espírito Santo”, enfatiza o bispo.

Se você está disposto a abrir mão de tudo que for preciso para ter dentro de si o Espírito do Altíssimo e não está participando do Jejum de Daniel, ainda dá tempo de juntar-se a nós nesse propósito. Acesse aqui e saiba como fazer.

(*) Texto baseado na Palavra Amiga do bispo Macedo