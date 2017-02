O 14º benefício do Espírito Santo

Home > Reflexão

O Espírito Santo é capaz de oferecer características incomparáveis àqueles que O buscam. Todavia, por não O conhecerem bem, muitas pessoas não entendem como Ele pode transformar vidas e levar à Salvação.

Assim, durante os 21 dias do Jejum de Daniel, o Portal Universal.org traz ao leitor 21 dos benefícios concedidos pelo Espírito Santo para aqueles que O buscam e O recebem dentro de si.

O 13º benefício, conforme foi publicado ontem, é o ânimo. Você pode lê-lo e entendê-lo clicando aqui. Já o 14º benefício você conhece a seguir:

14º Domínio próprio

Hoje, mais do que nunca, vemos pessoas sem capacidade de autocontrole, que não possuem qualquer domínio próprio, seja em pensamento, palavras, ações, ou reações, acabando por gerar mais problemas para elas próprias do que aos outros, e tudo porque lhes falta o domínio próprio e o Espírito de Deus. E não pense que o domínio próprio é um benefício individual, pois ele funciona tanto para o nosso bem como para o bem do nosso próximo.

“Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito.” Provérbios 25.28

Compartilhe essa mensagem em suas redes sociais.

(*) Do blog do bispo Júlio Freitas