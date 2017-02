Nova Universal em Taguatinga

Home > Notícias da Universal

Quando você pensa no Distrito Federal, várias são as imagens que podem vir à sua mente: uma bela arquitetura, sede da política nacional, lugar onde fica o presidente da República, os Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e também deputados e senadores.

Mas, além da concentração política, a região também conta com um trabalho especial, voltado para a vida espiritual e bem-estar das pessoas. Esse trabalho é desenvolvido pela Universal, que, há mais de 30 anos no local, procura ajudar as pessoas de todas as formas possíveis, levando-as a participar de reuniões especiais, em que podem conhecer o verdadeiro Deus.

Um desses encontros aconteceu no último dia 19 de fevereiro, reunindo mais de 30 mil pessoas no chamado “Solo Sagrado”, local onde será construído o novo templo da Universal na capital federal.

O encontro especial foi realizado pelo bispo Edir Macedo, que lançou a Pedra Fundamental da nova igreja em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. O templo ocupará 22,5 mil metros quadrados e poderá receber até 6 mil pessoas sentadas. A nova estrutura contará ainda com salas para receber as crianças e um amplo estacionamento.

Sobre o Espírito Santo

Durante a reunião, o bispo Macedo destacou a importância de ter o Espírito Santo para vencer todo e qualquer problema. Ele deu o exemplo de sua própria vida, falando das grandes perseguições que sofreu, mas que em tudo subsistiu.

"Quando a pessoa está no Senhor Jesus, ela prevalece sobre tudo e todos. Mas permanecer em Cristo requer a obediência à Palavra de Deus”, afirmou.

Vencendo a si mesmo

Sabrynie Costa, de 23 anos, (foto ao lado) foi uma das pessoas que participaram da reunião especial em Taguatinga. Ela relata que frequentou a Universal por 11 anos, mas nunca conseguiu se firmar. “Vivia angustiada e procurava suprir o vazio que sentia com amizades, festas e bebidas.”

A jovem chegou a se afastar da Igreja por um tempo. “Quando decidi voltar, logo me batizei nas águas, e estava buscando receber a Presença de Deus. Então, nessa reunião realizada pelo bispo Macedo no 'Solo Sagrado', tive a confirmação do meu batismo com o Espírito Santo”, afirmou.

Outro que não deixou a oportunidade passar foi Valdenor Gonçalves, de 36 anos. “Eu tinha uma visão totalmente contrária do trabalho da Igreja, porém, após participar da reunião com o bispo Macedo, vi que não era bem o que eu pensava. Fui convidado para ir a essa concentração, em que tudo foi diferente. A Palavra foi muito forte. Estava ali para decidir a minha vida e ter força para vencer, e foi o que aconteceu. Antes pensava no suicídio como a única forma de solucionar todos os meus problemas. Cheguei a ponto de tomar veneno e também me lançar na frente de carros. Mas, depois da experiência que tive com Deus no 'Solo Sagrado', sei que não precisarei mais me desesperar”, relatou.

A atual sede regional da Universal em Taguatinga fica em Sig Conjunto A, 3.9815, Taguatinga Norte, Conjunto A, Lote 01/03.

