Leia a Bíblia em 1 ano - 53º dia

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Êxodo 4

1. Então respondeu Moisés, e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu.

2. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara.

3. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra; e Moisés fugia dela.

4. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão;

5. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.

6. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve.

7. E disse: Torna a por a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio; depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne.

8. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão à voz do derradeiro sinal;

9. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca; e as águas, que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca.

10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor! eu não sou homem eloqüente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo; porque sou pesado de boca e pesado de língua.

11. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor?

12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.

13. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor! Envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar.

14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem; e eis que ele também sai ao teu encontro; e, vendo-te, se alegrará em seu coração.

15. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca; e eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer.

16. E ele falará por ti ao povo; e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus.

17. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais.

18. Então foi Moisés, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora, e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz.

19. Disse também o Senhor a Moisés em Midiã: Vai, volta para o Egito; porque todos os que buscavam a tua alma morreram.

20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito; e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão.

21. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão; mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo.

22. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito.

23. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva; mas tu recusaste deixá-lo ir; eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito.

24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, e o quis matar.

25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés, e disse: Certamente me és um esposo sanguinário.

26. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão.

27. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijouo.

28. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara.

29. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel.

30. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo.

31. E o povo creu; e quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se, e adoraram.

Lucas 9

1. E, convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades.

2. E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos.

3. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro; nem tenhais duas túnicas.

4. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis.

5. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles.

6. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas por toda a parte.

7. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos; e outros que Elias tinha aparecido;

8. E outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado.

9. E disse Herodes: A João mandei eu degolar; quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vêlo.

10. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomandoos consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida.

11. E, sabendo-o a multidão, o seguiu; e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura.

12. E já o dia começava a declinar; então, chegando-se a ele os doze, disseramlhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem, e achem o que comer; porque aqui estamos em lugar deserto.

13. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo.

14. Porquanto estavam ali quase cinco mil homens. Disse, então, aos seus discípulos: Fazei-os assentar, em ranchos de cinqüenta em cinqüenta.

15. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos.

16. E, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoouos, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão.

17. E comeram todos, e saciaram-se; e levantaram, do que lhes sobejou, doze alcofas de pedaços.

18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos; e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou?

19. E, respondendo eles, disseram: João o Batista; outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou.

20. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus.

21. E, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso,

22. Dizendo: É necessário que o Filho do homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia.

23. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me.

24. Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará.

25. Porque, que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo?

26. Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos.

27. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus.

28. E aconteceu que, quase oito dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar.

29. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e mui resplandecente.

30. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias,

31. Os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém.

32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono; e, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele.

33. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos três tendas: uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia.

34. E, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; e, entrando eles na nuvem, temeram.

35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho; a ele ouvi.

36. E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só; e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto.

37. E aconteceu, no dia seguinte, que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão;

38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho.

39. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar; e só o larga depois de o ter quebrantado.

40. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam.

41. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho.

42. E, quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou; porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, e curou o menino, e o entregou a seu pai.

43. E todos pasmavam da majestade de Deus. E, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos:

44. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens.

45. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem; e temiam interrogá-lo acerca desta palavra.

46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior.

47. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si,

48. E disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim; e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou; porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande.

49. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lho proibimos, porque não te segue conosco.

50. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós.

51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém.

52. E mandou mensageiros adiante de si; e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada,

53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém.

54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez?

55. Voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois.

56. Porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia.

57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguirte-ei para onde quer que fores.

58. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.

59. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai.

60. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos; porém tu vai e anuncia o reino de Deus.

61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa.

62. E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus.

Jó 22

1. Então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo:

2. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso.

3. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos?

4. Ou te repreende, pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo?

5. Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniqüidades?

6. Porque sem causa penhoraste a teus irmãos, e aos nus despojaste as vestes.

7. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão.

8. Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela.

9. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados.

10. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturba um pavor repentino,

11. Ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas que te cobre.

12. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas; quão elevadas estão.

13. Se dizes: que sabe Deus? Porventura julgará ele através da escuridão?

14. As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja; e passeia pelo circuito dos céus.

15. Porventura queres guardar a vereda antiga, que pisaram os homens iníquos?

16. Eles foram arrebatados antes do seu tempo; sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou.

17. Diziam a Deus: Retira-te de nós. E: Que foi que o Todo-Poderoso nos fez?

18. Contudo ele encheu de bens as suas casas; mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim.

19. Os justos o vêem, e se alegram, e o inocente escarnece deles.

20. Porquanto o nosso adversário não foi destruído, mas o fogo consumiu o que restou deles.

21. Apega-te, pois, a ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.

22. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração.

23. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado; se afastares a iniqüidade da tua tenda,

24. E deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros,

25. Então o Todo-Poderoso será o teu tesouro, e a tua prata acumulada.

26. Porque então te deleitarás no TodoPoderoso, e levantarás o teu rosto para Deus.

27. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos.

28. Determinarás tu algum negócio, e serte-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos.

29. Quando te abaterem, então tu dirás: Haja exaltação! E Deus salvará ao humilde.

30. E livrará até ao que não é inocente; porque será libertado pela pureza de tuas mãos.

