Como superar a dor de perder tudo?

O Jejum de Daniel é um momento especial para que façamos uma autoavaliação sobre a nossa vida.

Por causa das distrações e dos afazeres do dia a dia, nem sempre disponibilizamos tempo para alimentar o nosso relacionamento com Deus.

Isso faz com que deixemos de refletir sobre as virtudes e os valores que conservamos dentro de nós, além da nossa comunhão com o Senhor.

É sobre isso que trata o filme "Um novo plano": Matt Webster era um homem bem-sucedido e, por causa disso, a família dele adquiria bens e aproveitava tudo o que o dinheiro podia oferecer.

Tamanha facilidade fez com que a esposa de Webster e os filhos se tornassem pessoas "superficiais". Contudo, um inesperado problema financeiro colocou a família no "fundo do poço" e eles precisaram até mesmo morar de favor.

Foi quando a mãe de Webster o orientou a buscar ajuda em Deus.

Como será que ele irá lidar com o fracasso financeiro e familiar?

