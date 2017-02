Deus não faz as coisas sozinho

Home > Reflexão

Quando buscamos algo e o colocamos nas mãos de Deus, queremos receber o que pedimos de volta. Mas não basta apenas pedir e mostrar a sua vontade. É preciso agir também.

Muitas pessoas oram, mas não fazem sacrifícios e, por isso, não entendem o porquê de não serem atendidas prontamente.

Em postagem no seu blog oficial, o bispo Edir Macedo explica que quem espera um milagre como se fosse uma mágica de Deus jamais o verá. Ele não depende só da ação do Altíssimo, mas de uma parceria com quem nEle crê, e age.

Segundo o bispo, desde a criação do homem, Deus nunca fez qualquer milagre na Terra sem a participação da Sua criatura. “Ele criou os animais, mas coube a Adão a tarefa de lhes dar nomes. Sinal de Sua autoridade dada a Adão sobre a Terra”, afirma.

Se o desejo está rigorosamente de acordo com a vontade de Deus, então esse desejo vem de Deus. “E assim como dá o sonho Ele também dá condições de a pessoa realizá-lo. Se Deus tem operado tanto o querer como o realizar, segundo a Sua vontade, o que você tem feito para realizar o seu sonho em parceria com Deus?”

Por isso, faça a sua parte. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Além disso, não tome decisões baseadas no coração — ele é enganoso. Alimente-se do que vem de Deus e não caia nas tentações.

Por isso, faça a sua parte. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Além disso, não tome decisões baseadas no coração — ele é enganoso. Alimente-se do que vem de Deus e não caia nas tentações.

