De onde vem a sua raiva?

A Bíblia orienta: “Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos.” Eclesiastes 7.9

Entretanto, o irado raras vezes percebe o quão tolo está sendo. Pelo contrário: tolice, na opinião dele, seria deixar passar aquela oportunidade de demonstrar a sua raiva, ou, como muitos dizem, “tolice seria engolir o sapo e levar o desaforo para casa”.

Peterson era uma dessas pessoas. Qualquer situação menos agradável para ele tornava-se uma enorme briga. Independentemente de onde estivesse, ele falava alto, ofendia e não se privava de xingar quem quer que lhe incomodasse, intencionalmente ou não.

“Eu era uma pessoa vazia. Tinha esse sentimento de inferioridade e, através desse sentimento, desse meu defeito, esse problema interior. Eu era muito violento. Falava alto, falava muito palavrão, brigava com as pessoas.”

A agressividade dele o tornava uma pessoa incapaz de lidar com as situações do dia a dia. Sentindo prazer em fazer o mal, ele maquinava em sua cabeça diferentes formas de prejudicar os outros.

“Eu tinha pensamentos ruins, maquinava o mal, tinha sentimento de morte. Não sabia explicar o motivo, mas eu queria matar alguém, queria fazer mal. Eu não tinha condição nenhuma de viver em sociedade. Eu era uma pessoa perigosa.”

Embora não parecesse possível, toda a ira de Peterson se transformou em outro sentimento, e ele se tornou uma pessoa cada vez melhor.

Quer saber como isso aconteceu? Assista ao depoimento dele no vídeo abaixo e descubra:

