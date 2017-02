A força do pensamento

Home > Reflexão

Nossa mente é um grande campo, em que podemos plantar uma série de coisas boas ou ruins. Os pensamentos e as ideias são as sementes e, dependendo da sua origem, teremos um interior recheado de fé e positividade ou de dúvidas e destruição. E nossas atitudes, palavras e realizações serão frutos dessa plantação.

Logo, para ter e ser o que tanto desejamos, devemos começar, em nossos pensamentos, a vencer a dúvida e os maus pensamentos, que são os únicos capazes de nos impedir de avançar. “O diabo lança uma palavra de incerteza, normalmente um 'será': Será que vai dar certo? Será que posso? E por aí vai. Logo que essa palavra entra na mente, os sentimentos afloram. A dúvida traz a tristeza, o medo, a insegurança e, consequentemente, a pessoa fica para baixo, anulando toda a fé que estava dentro dela”, explica a blogueira Juliana Furucho.

E a única forma de vencer as dúvidas é com a fé. Mas como isso acontece? De acordo com Juliana, podemos decidir crer. “Eu decido crer no que Deus me prometeu, que Ele ouviu minha oração, que o diabo foi amarrado e assim por diante. Eu rejeito imediatamente qualquer pensamento contrário àquilo que eu quero que aconteça e já me imagino com a resposta”, orienta.

Isso é, em resumo, viver pela fé. E quando o seu inimigo insistir no bombardeio, também insista na sua defesa e não desista de permanecer fiel ao seu Senhor. Encha a sua mente com boas sementes e, com o tempo, colha os seus preciosos frutos.

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.” Filipenses 4.8

