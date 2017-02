Utilize o aplicativo da Universal durante o Jejum de Daniel

Home > Notícias da Universal

Você já conhece o aplicativo da Universal?

Saiba que ele é um ótimo recurso para este período do Jejum de Daniel. Com ele, você tem acesso a mensagens e conteúdos espirituais diariamente.

Pelo aplicativo, você pode assistir em tempo real à programação da TV Universal.

Você ainda pode ouvir a Rede Aleluia de rádio e acessar a plataforma Pastor Online, para conversar com bispos e pastores da Universal.

Há ainda o Hinário contendo letras das canções mais tocadas na Igreja.

Acompanhe também a Palavra Amiga, com o bispo Edir Macedo. Assim como as mensagens do blog dele.

Para fazer o download do aplicativo para tablet ou celular, clique aqui.

Uma infinidade de conteúdos para o Jejum de Daniel

Durante o propósito especial do Jejum de Daniel, você encontra aqui, no Universal.org, inúmeros conteúdos para edificação da sua vida.

Confira, por exemplo, a série especial sobre “Os 21 benefícios do Espírito Santo”.

Veja também a série “Leia a Bíblia em 1 ano”.

E no Univer Vídeo, a melhor plataforma de vídeos cristãos para a internet, você encontra conteúdo para toda a família.

Compartilhe nas redes sociais.