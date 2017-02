O tempo tem sido o seu inimigo?

Home > Comportamento

Organizar o próprio tempo tem sido um grande desafio para muita gente. Não é difícil encontrarmos pessoas reclamando por não conseguirem conciliar todas as atividades e tarefas diárias que têm. Elas vivem a sensação de que sempre há muita coisa para fazer.

A maioria das pessoas costuma ver as situações sob uma perspectiva diferente e imediata. Por conta disso, elas se tornam reativas e acabam perdendo a percepção do que é prioritário, realizando assim várias tarefas de uma só vez.

Infelizmente, este tipo de atitude acaba por prejudicar a vida delas em vários aspectos, principalmente na área financeira.

O palestrante do Congresso para o Sucesso, bispo Edson Costa, afirma que tudo o que Deus criou tem que avançar. Não adianta ter várias atividades se não consegue terminar nenhuma delas. É preciso ter tempo para vencer.

