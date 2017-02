Você conhece o grupo Calebe?

Home > Folha Universal

Em uma sociedade que ainda valoriza o mais novo em detrimento do mais experiente, a população acima dos 65 anos acaba ficando sempre para escanteio. Para essas pessoas, a solidão, muitas vezes, é a única companhia. Foi pensando em transformar a rotina dos idosos que o grupo Calebe foi desenvolvido pela Universal. O objetivo é promover a interação e a valorização dos idosos perante a sociedade e aproximá-los cada vez mais de Deus.

O grupo foi criado em 2012 no Brasil e hoje já existe em mais de 22 países. “O grupo Calebe veio para contribuir, dar atenção, carinho, acompanhar os idosos e, principalmente, não deixar que eles percam a salvação”, explicou o pastor Danilo Sgambatti, responsável pelo grupo em todo o Brasil.

Atualmente, o Cabele conta com mais de 160 mil idosos, que estão na melhor idade e que participam das reuniões e das atividades.

Quem foi?

De acordo com as Escrituras Sagradas, Calebe foi um guerreiro enviado para conquistar a Terra Prometida, Canaã, onde hoje está localizado o Estado de Israel. Ele lutou ao lado de Josué e dos outros guardiões. Aos 85 anos, Calebe lutou com a mesma força de um jovem, permanecendo fiel a Deus e ignorando as dificuldades. A fé plena em Deus foi o que trouxe a Calebe o vigor, mesmo com a idade avançada.

O grupo Calebe deixa claro para os idosos que envelhecer é uma dádiva de Deus. Todos eles têm acesso a cursos e à prática de aulas de artesanatos, pinturas, alongamento, entre outras atividades.

Os integrantes também realizam visitas em hospitais e asilos para levar palavras de fé e para orar pelos integrantes que estão impossibilitados de irem à Universal.

Melhor idade

Catarina André (foto ao lado), de 65 anos, faz parte do grupo há quatro anos. “Eu amo o Calebe, sempre gostei de conversar e de cuidar dos idosos. Tive o privilégio de entrar no grupo e me sinto fortalecida espiritualmente mais do que antes.”

Ela realça a importância de cuidar das pessoas que estão na melhor idade e defende que elas precisam de atenção. Catarina sempre ajuda aqueles que se sentem sozinhos, orientando e levando palavras de fé. “Nunca me senti sozinha, sempre busco a Deus.”

Se interessou?

Se você tem acima de 50 anos e deseja ingressar no grupo, procure a Universal mais perto de você e participe. Confira mais informações na fan page facebook.com/calebebrasiloficial ou entre em contato com a Central do Calebe Brasil pelo telefone (11) 2178-1191 ou pelo e-mail calebebrasilts@gmail.com.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

