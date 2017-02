Um homem justo e corajoso

Home > Folha Universal

A novela A Terra Prometida, transmitida pela Record TV, está nos momentos finais. O personagem interpretado por Rafael Queiroz se destacou em toda a trama por seu caráter e atitudes admiráveis. Ele vive Finéias, filho de Eleazar, que seguiu o exemplo do pai e, embora seja um sacerdote, insistiu em lutar com os guerreiros.

Este não é o primeiro papel de Rafael na teledramaturgia da Record TV. O ator já participou de outras novelas, como Poder Paralelo, Promessas de Amor e também esteve nos capítulos finais da segunda temporada de Os Dez Mandamentos. O ator conta como foi a preparação para interpretar Finéias na fase adulta. “A grande contribuição para meu personagem foi observar as cenas dos seus pais, pois eles já tinham uma história em Os Dez Mandamentos. Acompanhei toda a trama e a travessia dos hebreus. Também fui me aprofundando nos estudos da Bíblia e conheci histórias maravilhosas. Tudo isso foi muito rico para meu trabalho atual.”

Família exemplar

É importante destacar a influência que os pais tiveram na vida de Finéias. O pai, Eleazar (Bernardo Velasco), é o chefe dos levitas. O sumo sacerdote é conhecido por sua sabedoria e é o confidente de Josué. Inês (Brendha Haddad), a mãe de Finéias, é conselheira e fiel aos costumes da época. Segundo o ator, “é uma grande responsabilidade ser de uma família de sacerdotes. Eles eram as pessoas mais sábias, todos as tinham como exemplo. Deus as escolheu para serem seguidores da palavra e para espalhar esses conselhos. As pessoas sempre contavam com Deus, mas tinham a nossa tenda para serem ajudadas. Conselhos que também auxiliam quem está assistindo à novela e passando por momentos difíceis.”

Os três atores têm a mesma idade, mas a entrega depositada na atuação foi de grande importância para que eles conseguissem transmitir a essência dessa família ao público. “Nós mostramos amor dentro de casa. Não nos preocupamos com a idade ou o visual, mas em transmitir o carinho”, conta.

Uma atitude extrema, mas necessária

Ainda novo, o sacerdote ficou conhecido por ter matado Cosby (Juliana Ribas) ao flagrá-la na intimidade com um soldado hebreu na segunda temporada de Os Dez Mandamentos. O comportamento da mulher gerou uma praga, que atingiu todo o povo, além de fazer com que Finéias tomasse uma atitude extrema. “Ele sempre colocou Deus acima de tudo e, naquele momento, aquilo precisava ser feito. Deus agradeceu a justiça de Finéias e acabou com aquela praga.”

Em A Terra Prometida, nas últimas cenas, Bogotai (Marcelo Argenta) aparece para vingar a morte da mãe, mas a vingança não será consumada, assim como está escrito na Bíblia. Deus deixou uma promessa e validou o sacerdócio da família de Finéias. “...Filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles; de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz; E ele, e a sua descendência depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel.” (Números 25:11-13).

Entre a espada e o sacerdócio

O personagem passou por uma fase cheia de conflitos, ficou dividido entre ser guerreiro e seguir o sacerdócio. Contudo, após uma conversa com Josué, entendeu sua verdadeira missão. Ao vê-lo treinando com os outros guerreiros, Josué o aconselhou e disse que havia diversas formas de batalhar por Israel. O sacerdote se emocionou e ao voltar para casa conversou com os pais, mostrou a espada escondida e fez sua escolha. “Desde pequeno, a maior característica de Finéias é o amor. Ele nunca quis afrontar a Deus, apenas tinha essa vontade muito grande de ajudar mais. Até que decidiu passar o resto dos dias servindo-O mais. Ele se apaixona pelo sacerdócio e vai cumprir o papel para o qual foi escolhido”, comenta o ator.



Os bastidores e o aprendizado

O ator destaca a proximidade que se formou no elenco desde a gravação de Os Dez Mandamentos. Apesar de gravarem em um ritmo acelerado, falar de Deus aproximou o grupo. “Foi interessante a união que tivemos ao fazer a novela e contar essa história bíblica linda. Agradeço aos criadores da história, à direção, à produção, ao elenco, ao pessoal do figurino, da maquiagem e todos os demais colaboradores, pois todo mundo trabalhou para que cada cena ficasse bonita”, destacou.

Rafael explica que o ator sempre carrega um pouco de cada personagem para sua vida. “Do Finéias vou levar o carinho e, principalmente, a justiça. Aprendi que ao tomar decisões devemos nos colocar no lugar dos outros. Hoje em dia, está faltando amor no mundo e pensar no próximo. Muitos colocam tudo acima do ser humano e esquecem que a vida é passageira. Admirei como o personagem conduziu sua vida e como ele seguiu a Deus, sem pensar só em si mesmo. Da família dele, eu levo o carinho e os valores que toda família deveria ter”, conclui o ator.

Em breve na Record TV: O Rico e Lázaro

A próxima superprodução bíblica da Record TV, O Rico e Lázaro, é inspirada em uma parábola contada por Jesus aos seus discípulos, mas se passará na cidade de Jerusalém em 600 a.C., aproximadamente – uma época em que o povo de Deus estava prestes a perder tudo o que Moisés e Josué conquistaram. Os protagonistas Zac (Igor Rickli) e Asher (Dudu Azevedo) disputarão o amor de Joana (Milena Toscano). Os hebreus, que nasceram com as mesmas oportunidades, farão escolhas que ao longo da vida definirão seus destinos após a morte. A novela é de autoria de Paula Richard e tem direção geral de Edgard Miranda. Não perca a estreia de O Rico e Lázaro, que será em breve, na tela da Record TV.