Por que o casamento faz bem?

Home > Folha Universal

Se por um lado o matrimônio está desvalorizado por parte da sociedade, por outro, a ciência mostra que é vantajoso se casar. Embora começar uma vida a dois seja desafiador, isso não anula os benefícios que as pessoas casadas podem ter. O professor de medicina Robert Shmerling, da Universidade de Harvard, publicou no blog da instituição as contribuições do casamento para a longevidade.

Segundo ele, os casados vivem por mais tempo, têm menos ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, possuem menos chance de terem depressão e mais chances de sobreviverem ao câncer ou a uma operação cirúrgica. Entretanto, “não significa que só o fato de ser casado fornecerá esses benefícios para a saúde. Estar em casamentos infelizes e estressantes pode ser pior do que ser solteiro e estar rodeado apenas pelo apoio e carinho de amigos e familiares”, afirma.

Desistência

A analista financeira Agatha Loyola (foto acima), de 32 anos, conta que tem oito anos de união, mas permaneceu por um longo tempo sem desfrutar dos benefícios de um relacionamento feliz. Ela e o encarregado de logística Sérgio Marques, de 48 anos, moraram juntos antes de se casarem. Na época, a filha de Agatha estava com cinco anos e Sérgio tinha três filhas do primeiro casamento. Inicialmente, havia companheirismo e amor, mas os problemas logo apareceram. “Brigávamos muito, um culpava o outro e assim íamos acumulando vários assuntos pendentes, mágoas e frustrações. Também houve traições da parte dele. Era como viver separados na mesma casa”, lembra Agatha.

Vendo a situação dos dois, os pais dela convidaram o casal para conhecer a Universal. Mas antes mesmo de irem à igreja, depois de uma grave discussão, decidiram se separar. Somente afastados um do outro é que resolveram aceitar o convite dos pais de Agatha. Ela também passou a acompanhar as redes sociais da “Terapia do Amor” e se interessou em participar das palestras.

Recomeço

“Em abril de 2015, fui na ‘Terapia do Amor’, em uma quinta-feira e no outro dia contei, por e-mail, ao Sérgio o que aprendi na palestra. Voltamos a conversar e marcamos de ir na quinta seguinte juntos. Quando escutei que era possível reconstruir a confiança, achei um caminho para voltar a amar. Passamos a ir outras vezes juntos. Mesmo separados refletíamos sobre nossas atitudes e seguíamos todas as orientações”, comenta ela.

Sérgio relata que depois de aprender a ser um parceiro melhor nasceu a vontade de mudar e se reconciliar com a esposa. “Antes não tínhamos vontade de casar na igreja, mas aprendemos que primeiro o casal deve fazer uma aliança no Altar. Então, começamos a planejar o casamento no civil e surgiu o desejo de casar no Templo de Salomão.”

Para Agatha, participar da Celebração dos Casamentos em 2016 abençoou sua união. “Vivemos uma vida transformada, sem insegurança e sem ciúmes. Costumamos dizer que nesses dois últimos anos estamos muito melhores que antes. Hoje entendemos que casamento inclui compromisso, respeito e fidelidade. Com a vida amorosa restaurada, todas as áreas da minha vida foram beneficiadas”, finaliza.

Veja como participar da Celebração dos Casamentos 2017

Quando: 30 de março, às 20h

Local: Templo de Salomão, em São Paulo, e na “Terapia do Amor” mais próxima de você (confira o endereço no sites.universal.org/terapiadoamor)

Como se inscrever: se você ainda não é casado no civil, contate o seu cartório local com urgência para realizar o casamento. Assim que a data no cartório for confirmada, envie um e-mail para celebracao@universal.org.br

Prazo: entregue toda a documentação no Setor de Casamento até o dia 1º/3/17

Custo: há uma pequena taxa administrativa que será informada durante o cadastro

Para mais Informações, acesse sites.universal.org/terapiadoamor ou ligue para

(11) 5644-5012/5163/5208

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.