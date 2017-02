O seu estilo fala muito sobre você

Home > Folha Universal

Dizia o poeta Jean Cocteau que “estilo é um jeito simples de expressar coisas complicadas.” Mal sabia ele que, para muita gente, descobrir o próprio estilo é tão complexo quanto decifrar uma fórmula matemática. Então como solucionar a incógnita? Não precisa se desesperar. Nós podemos te ajudar nisso.

Quem é você?

Uma frase célebre do romancista Gore Vidal declara que “estilo é saber quem você é, o que quer dizer e não estar nem aí”. E o dono dela tem razão. Muito de você está impresso na maneira como se veste, tenha você percebido isso ou não. É a sua marca. “Você sabia que o seu look fala de você? E, mais, que você só se sente bem nele quando ele fala quem você é?”, é o que comenta a escritora e apresentadora Cristiane Cardoso, em seu blog.

Para ela, estilo é algo pessoal, pois nem tudo que fica bem em uma pessoa, fica bem em outra. “Nem todo mundo gosta de ousar e misturar estampas e não tem problema algum. Não é porque eu tenho esse estilo que você tem que ter. O seu estilo é a combinação que faz você se sentir bem”, escreveu em seu blog.

Se vestir no seu estilo é um exercício para se conhecer. “Obviamente você vai cometer erros uma vez ou outra, porque é algo novo, uma fase nova, 'uma você nova'. Não dá para saber de imediato qual é o seu estilo, mas, com o tempo, você descobre”, adianta.

E é verdade. Quando finalmente descobrimos nosso estilo, fica bem mais fácil definir o que vai entrar ou não em nosso guarda-roupa. A dificuldade de montar o look do dia e o medo de arriscar novas produções deixam de existir. Tudo isso porque você está segura de si. E isso é o que realmente importa.

Para tornar esse processo mais leve, vale tanto se inspirar em outras mulheres (e não copiar) que admira na maneira que se vestem como também buscar em sites, blogs de moda, revistas, aplicativos específicos e outros recursos, que são boas ferramentas de auxílio nesse momento.

Mas também vamos te dar essa forcinha com as dicas a seguir.

Confira alguns estilos mais comuns entre as mulheres e não esqueça de fazer o dever de casa: identifique quais se adequam a você. Vale detectá-los em seu estilo de vida, preferências e traços de sua personalidade. Saber quais peças e cores marcam presença no armário também são boas pedidas. E não se preocupe caso se identifique com mais de um estilo. Um será predominante, enquanto outros dois podem ajudar a compor o que você também é.

Esportivo

No look do dia você costuma usar peças como camisetas, jeans, moletom com bolsos, zíperes, cortes práticos e roupas que amassam pouco? E quanto aos acessórios? Você usa saltos confortáveis, tênis ou plataformas, além de bolsas de tamanhos maiores um dia sim e outro também? Se prefere o conforto e preza por praticidade, é provável que seu estilo seja esportivo, o de mulheres que preferem as peças básicas para as necessidades diárias

Romântico

Peças vintage, babados, saias rodadas, tecidos fluídos e sapatos arredondados são maioria no armário? Esse é o estilo romântico: marcado pela presença de peças de cores suaves e acessórios delicados

Clássico

Se você busca qualidade e não dá ibope para tendências, é certo que o estilo clássico seja sua praia. Também conhecido como tradicional, nesse estilo cores neutras, como cinza, preto e branco, são predominantes, além de terninhos, tailleurs, saia lápis, camisa branca, sapatos scarpins e acessórios de pérola

Moderno ou dramático

Quem está sempre de olho nas tendências e tem uma queda por composições fortes e looks desafiadores, pode se considerar adepta do estilo moderno ou dramático. Fazem parte dele as roupas estruturadas, as assimétricas e os acessórios diferentes

Contemporâneo ou elegante

Peças de qualidade e looks impecáveis formam o estilo contemporâneo ou elegante. O que difere esse estilo do clássico é o toque final mais atual e antenado, além dele ser mais flexível e menos conservador

Criativo

Você tem um visual irreverente e inovador? Seu estilo é o criativo. Mix de estampas e texturas dão um toque original à produção, que pode vir acompanhada de acessórios pouco esperados e bem divertidos. Peças impactantes também dão as caras nesse caso

Boho e Hppie chic

Enquanto o boho é a mistura de várias tendências, como boêmio, vintage e o próprio hippie, e é facilmente reconhecido pela despretensão e conforto materializados em batas, vestidos e acessórios mil, o segundo tem um up a mais. O glamour fica por conta das franjas, vestidos longos, estampa floral e da calça na melhor pegada boca-de-sino, é claro

