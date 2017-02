O que você sabe de Deus?

Home > Reflexão

Você já quis muito conhecer um lugar e depois de um tempo conseguiu realizar o seu sonho? Como foi a experiência entre ouvir falar daquele lugar e estar lá pessoalmente?

Com certeza muitas coisas eram exatamente como você ouviu falar, mas outras certamente lhe surpreenderam, e a experiência pessoal tornou-se muito melhor.

Muitos estão assim com relação a Deus. Tudo o que sabem a respeito dEle é o que ouvem as pessoas falarem. Sendo que o que Deus mais quer são pessoas que desejem conhecê-Lo de perto.

Abraão teve essa experiência com Deus. Ele não O conheceu de informações, mas por ter um relacionamento pessoal com o Criador. E a experiência foi tão profunda que até mesmo o seu nome foi mudado.

O seu nome de nascimento, Abrão, significava “pai exaltado”, em homenagem ao deus-lua que o seu pai adorava. O novo nome que Deus deu a ele representava a mudança e a nova história que Ele estava escrevendo. Abraão significa “pai de uma multidão” e, todas as vezes que perguntassem sobre o seu nome, ele contaria a respeito da aliança que Deus fizera com ele e como a sua descendência seria incontável como as estrelas do céu ou como a areia da praia.

Uma nova identidade

Isso não quer dizer que Deus muda o nome toda vez que se apresenta para alguém. Mas o nome representa a identidade de uma pessoa, e é isso que Deus muda. A pessoa passa a ter os pensamentos de Deus.

Mas só alcançam essa transformação aqueles que têm como maior desejo ter esse relacionamento profundo com Deus. Quando uma pessoa faz essa escolha, é certo que dificuldades virão e a sensação de parecer perdida também, mas é aí que Deus se apresenta a ela e revela quem Ele é. Como aconteceu com Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal, mas, mesmo assim, só depois de toda a tribulação que viveu, pôde afirmar:

“Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos.” Jó 45.5

Às vezes você não faz mais as coisas erradas que fazia no passado, mas é preciso muito mais que isso. Você só poderá ser uma nova criatura a partir do momento em que tiver o encontro real com Deus e passar a ter a essência dEle.

O Jejum de Daniel é a oportunidade de ter esse relacionamento. Durante 21 dias todos os que decidem participar desse propósito se abstêm de informações seculares (salvo as relacionados ao trabalho ou aos estudos) e de entretenimento, dedicando-se totalmente a se envolver na meditação da Palavra de Deus, sem distrações.

Aproveite essa oportunidade. Serão 21 dias que mudarão a sua vida para sempre.