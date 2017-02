Não permita que a internet roube o seu tempo

Home > Folha Universal

Na praia, no parque, no restaurante, no shopping. E também em casa, na sala de estar, no quarto e até no banheiro. Com exceção dos lugares mais remotos da Terra, em todos os outros existe alguém conectado, acessando informações úteis e inúteis e gastando um tempo precioso com isso.

Desde o surgimento da internet, nossa vida nunca mais foi a mesma. Em muitos aspectos, ela mudou para melhor. Contudo, diversos estudos comprovam que a hiperconectividade é prejudicial.

As inúmeras horas gastas em redes sociais, aplicativos de conversa e contas de e-mail agregam bem pouco aos projetos de vida de uma pessoa. Ao final, não é difícil perceber que é muito investimento de tempo e atenção para pouquíssimo retorno.

Distrações

“Entendo que o perigo destas distrações está no modo como a pessoa e seu contexto fazem uso de tais recursos”, afirma Beatriz Marques de Mattos, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. “Com o advento desses aparelhos, as pessoas ficam 24 horas conectadas no mundo virtual. Por meio dessa conexão, podem se relacionar com as pessoas que estão ao seu lado ou com as que estão distantes geograficamente. O acesso à informação está bem mais fácil e somos bombardeados a todo tempo com novas notícias. Tudo está se transformando muito rápido e o indivíduo conectado busca estar ligado a tudo o que ocorre à sua volta e no mundo”, diz.

Mas não é necessário se desconectar do mundo todo para ter sucesso nos objetivos pessoais e profissionais. Para isso, basta organizar melhor os seus dias, estabelecer prioridades e dedicar o tempo necessário para cada atividade, sem atrapalhar ou comprometer as demais. Confira abaixo algumas dicas.



• Não deixe sua caixa de e-mails aberta: quando estiver fazendo um trabalho, evite se distrair com cada mensagem que chega. Conclua sua atividade e depois leia todos eles. Isso também vale para as mensagens e avisos

de aplicativos.



• Estabeleça um tempo para tudo. Seus momentos na internet, nas redes sociais ou para conversas em aplicativos são importantes, mas eles não podem roubar o tempo dirigido às outras coisas que você precisa fazer.



• Quem faz tudo não faz nada: nenhuma tarefa ou trabalho será bem-feito se for interrompido a todo instante. Dê a cada situação a atenção e o tempo necessários à boa execução.



• Por fim, use o mundo virtual a seu favor. Anote, priorize e se organize. Com tantos aplicativos e ferramentas disponíveis, com certeza existe um recurso que combina com seu estilo de vida.