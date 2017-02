Mais forte que a violência

Home > Notícias da Universal

A violência está presente no dia a dia do brasileiro. E, infelizmente, os casos de agressões contra as mulheres e contra as crianças seguem inundando a vida das pessoas e transformando muitas em vítimas. Foi o caso de Letícia, que, ainda na infância, passou por uma experiência traumatizante.

“Eu era muito triste”, conta ela. “Eu tive uma infância difícil por causa de um abuso que sofri quando era criança. Isso me deixou muito complexada. Eu fui crescendo e parecia que essa tristeza ia crescendo muito.”

Sem o apoio necessário, Letícia se afundou em depressão, sentindo-se impotente para mudar a realidade e questionando até mesmo se merecia estar viva, cheia de sentimentos como aqueles.

Ela afirma que isso tomou uma proporção tamanha que até pensou em suicídio. "Às vezes eu ficava pensando se não era melhor pegar uma faca e me matar. Eu pensava que assim talvez acabasse com aquele tormento, porque era uma tristeza muito grande.”

Assista abaixo ao depoimento de Letícia e saiba que rumo, e como, a vida dela tomou:

