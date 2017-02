FJU promove luau em cidades litorâneas

Home > Folha Universal

Estado de Santa Catarina é conhecido por suas belas paisagens e muito procurado por turistas brasileiros e estrangeiros. A capital, Florianópolis, foi considerada recentemente o melhor lugar para se viver no País, uma vez que é a cidade brasileira com maior pontuação no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Com o objetivo de criar entretenimento para os jovens e aproveitar o verão para alcançar as pessoas que visitam a praia nesse período, o projeto Cultura do grupo Força Jovem Universal (FJU) organizou um luau com música ao vivo no balneário de Canasvieiras, umas das praias mais frequentadas pelos turistas. O encontro aconteceu no dia 21 de janeiro e reuniu cerca de 400 jovens.

Para o pastor Adriano Lopes, coordenador do FJU em Santa Catarina, ações como essa são muito importantes para a mobilização dos jovens. “Com a ação, pudemos passar a mensagem de que é possível ser um jovem cristão e se divertir, ir à praia, curtir boa música e tudo de uma forma saudável, sem precisar de quaisquer artifícios. Dessa forma também despertamos o interesse de outros jovens”, afirmou.

Rio de Janeiro

Quem chega à Cidade Maravilhosa logo se encanta pelas belas praias, o Corcovado, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Com tudo isso, não é à toa que a cidade é o principal destino dos turistas do Brasil e do mundo inteiro.

O grupo FJU fez recentemente o primeiro Luau FJU na faixa das praias que vai do Recreio à Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

Durante o pôr do sol, o clima de descontração e a alegria tomaram conta das mais de mil pessoas que estavam presentes. Participantes e banhistas que estavam no local puderam apreciar a decoração e o som de músicas que promoveram a valorização cultural.

No Brasil há quatro anos, o francês Olevier ficou admirado com a ação. “Estou no Brasil há quatro anos e nunca vi algo do tipo: muitos jovens felizes, cantando, se divertindo sem usar nenhuma substância ilegal. Estou maravilhado com essa ação”, comentou.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Colaborou: Michele Roza

