Dados do CPF já podem ser atualizados pela internet

Agora, as informações do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) podem ser atualizadas pelo site da Receita Federal. O serviço está à disposição da população desde 16 de janeiro e as atualizações podem ser feitas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nos finais de semana e feriados, de forma gratuita.

Antes, o serviço só podia ser realizado nas agências dos Correios, nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil, ao custo de R$ 7. Agora, a atualização pela internet é mais uma opção para brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil.

Por meio do site, podem ser alterados o endereço, nome (por motivo de casamento, divórcio, etc.) e o telefone, além de fazer a inclusão do número do título de eleitor.

Para realizar o processo de atualização, basta acessar a página da Receita Federal (idg.receita.fazenda.gov.br), clicar no ícone CPF e preencher o formulário.

O que é?

O CPF é um banco de dados gerenciado pela Receita Federal do Brasil, que armazena informações da população que mora no País. A obrigatoriedade do cadastro se aplica para residentes no País que movimentam contas bancárias; para maiores de 14 anos que estão listados como dependentes nas declarações anuais do Imposto de Renda (IR), quando órgãos ou entidades de administração pública federal, estadual, distrital e municipal solicitam; filiados como segurados obrigatórios da Previdência Social ou qualquer espécie de benefício requerido no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); e todas as pessoas com registro civil.