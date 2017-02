Ponto de decisão: um interessante filme sobre a vida a dois

Home > Em Foco

Quando é o momento de avaliar os rumos da vida a dois? O filme "Ponto de decisão" se propõe a responder a essa pergunta.

A vida conjugal de Clarice e Dave está por um fio. Os anos de união não foram suficientes para superar os problemas financeiros e emocionais do casal.

Por causa disso, eles precisam reavaliar o casamento. Vale destacar que o enredo fala de erros que podem ocasionar o fim de uma relação, como a ausência de companheirismo e a interferência de familiares na vida a dois.

