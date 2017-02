Fim do horário de verão. Programe-se

Home > Notícias da Universal

Fique atento. O horário de verão termina neste sábado (18) para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste brasileiras.

Isso significa que o sábado dos moradores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul terá uma hora a mais do que o normal. Quando o relógio marcar meia-noite de sábado, atrase-o de volta para as 23 horas.

Os horários das reuniões na Universal permanecem acompanhando o horário oficial de Brasília. Ou seja, no domingo (19) as reuniões do Templo de Salomão, por exemplo, acontecerão às 6h, 10h e 18h, já com os relógios acertados.

Programe-se e avise a seus amigos e familiares para que eles também não percam os horários das reuniões.