Universal entrega cestas básicas em comunidade carente da Grande São Paulo

No último dia 12 de fevereiro, a Universal de Presidente Dutra – bairro do munícipio de Guarulhos, na Grande São Paulo –, em parceria com voluntários do grupo A gente da Comunidade, proporcionou aos moradores de uma comunidade carente local uma tarde diferenciada, repleta de cuidados especiais.

Há pouco mais de 1 ano a comunidade foi afetada por uma enchente e muitos moradores perderam as suas casas e o pouco que tinham. Na ocasião, a Universal esteve no local para levar assistência às famílias desabrigadas, e agora voltou para doar cestas básicas e proporcionar auxílio social, por meio de serviços gratuitos oferecidos por profissionais voluntários das áreas da saúde, estética e jurídica.

O evento foi organizado e realizado pelos pastores Adriano Mattos, responsável pela Universal na região, e Samuel Felix Lins, responsável pela Evangelização (EVG) em Guarulhos. A ação contou também com a presença do bispo Alessandro Paschoall — responsável pelo EVG no estado de São Paulo — e de sua equipe.

Além da entrega de 120 cestas básicas, orientação para tirar documentos, sobre direitos trabalhistas, pensão alimentícia e direitos da mulher foram alguns dos serviços prestados pelos profissionais da área jurídica.

Os profissionais da saúde por sua vez fizeram um trabalho de prevenção, aferindo a pressão das pessoas.

Não faltaram também cuidados com a beleza. Tanto os homens como as mulheres tiveram à disposição serviço de manicure e cabeleireiro.

As crianças se divertiram na piscina de bolinhas, com a pintura artística no rosto e muita pipoca, sucos e algodão-doce.

Auxílio espiritual

Aproximadamente 500 pessoas participaram do evento e receberam ainda uma oração de fé realizada pelo pastor Adriano, que determinou a cura das enfermidades e ressaltou a importância de focar a fé no Senhor Jesus e não em uma religião.

Para o pastor, a assistência social é necessária, porém, o mais importante é o auxílio espiritual que essas pessoas receberam. “Muitas delas precisam apenas de alguém que as ouça”, destacou.

O projeto A Gente da Comunidade tem como objetivo estimular a cidadania e promover a melhoria das condições sociais da população carente, além de levar informação às pessoas, para que tenham conhecimento sobre os seus direitos e deveres.

Se você é um profissional da área da saúde, jurídica, educação, estética ou assistente social e deseja se tornar um voluntário ou contribuir de alguma forma com esse trabalho, entre contato por meio do e-mail agc.saopaulo@gmail.com.

