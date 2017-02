O 9º benefício do Espírito Santo

Home > Reflexão

No momento em que o Espírito Santo recebe a permissão de uma pessoa para adentrar sua vida, essa pessoa deixa de ser simplesmente uma criatura e torna-se filho de Deus, podendo usufruir de todos os benefícios que essa condição permite.

Para que você, leitor, conheça e saiba aproveitar cada um desses benefícios, o Portal Universal.org traz, todos os dias, durante o Jejum de Daniel, 21 mensagens transmitidas pelo bispo Júlio Freitas em seu blog.

Hoje apresentamos o 9º benefício

9º Sinceridade

O Espírito Santo é sinceridade, e quem não é sincero é hipócrita, fingido, cínico, dissimulado. O Espírito de Deus nos faz ser sinceros com Deus, estando, dessa maneira, bem com o nosso próprio ser, sem nos preocuparmos com o que os outros pensam ou acham a nosso respeito. E porque somos sinceros, somos transparentes.

“Ainda assim, agora mesmo, Diz o SENHOR: Convertei-vos a Mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, com choro e com pranto.” Joel 2.12

(*) Do blog do bispo Júlio Freitas