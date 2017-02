Lançamento da pedra fundamental em Itapevi

Home > Notícias da Universal

No último sábado (11), aconteceu o lançamento da pedra fundamental no terreno onde será construída a Catedral da Universal no município de Itapevi, Região Metropolitana de São Paulo.

A cerimônia — que marca o início concreto de uma obra grandiosa — ocorreu às 17h, na avenida Cesário de Abreu, na altura do número 100, e foi realizada pelo bispo Rogério Formigoni.

O bispo lançou a pedra com o versículo bíblico contido em Mateus 16.18, que diz: “... e sobre esta pedra edificarei a Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.”

Ele destacou que aquela pedra representa a Igreja e, portanto, uma vez ali lançada, as portas do inferno não triunfarão contra ela, como diz a Palavra.

“Essa Catedral não está sendo construída para as pessoas passarem aqui e enxergarem uma obra bonita, mas para que essa mesma obra mude a vida das pessoas”, comentou.

Centenas de pessoas acompanharam o momento e se mostraram muito felizes com a futura construção que, segundo o bispo, deve ficar pronta em aproximadamente 18 meses.

A atual sede da Igreja em Itapevi fica na rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, no Parque Boa Esperança.

