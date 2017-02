Convide o Espírito Santo para fazer parte da sua vida a dois

Home > Notícias da Universal

Você pode pensar que a vida a dois não tem nada a ver com o Jejum de Daniel e que não é necessário avaliar nada que ambos (você e seu marido – sua esposa) realizam ou usam para se entreter no decorrer desses 21 dias de propósito. No entanto, você sabia que pode estar perdendo uma grande oportunidade de trazer o Senhor Jesus para o seu casamento?

É que muitos casais ainda não são batizados com o Espírito Santo, ainda não têm entre eles a Força Maior, a fonte que os cristãos buscam para serem melhores uns com os outros. E buscar essa Aliança, esse vínculo, é essencial para ter uma vida a dois saudável, feliz e segura, que não se desestrutura com facilidade.

Tanto é verdade que a própria Bíblia menciona, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que “o cordão de três dobras não se quebra tão depressa”. Ou seja, o casal unido pelo Espírito Santo dificilmente se quebrará com as lutas diárias.

Por isso, o Jejum de Daniel – que visa uma maior santificação de todos, casados ou não – é uma boa oportunidade de buscar ou mesmo renovar essa Aliança, que é a melhor forma de ter um casamento promissor.

Mas como estabelecer essa Aliança?

Saiba como seguindo os 5 conselhos abaixo e, claro, aproveitando essa grande oportunidade de participar do Jejum. Acompanhe:

1 - Tudo o que decidir, faça junto com o seu cônjuge

Para que o Espírito Santo viva na união de vocês, é preciso que toda e qualquer decisão seja tomada em conjunto.

2 - Ore diariamente junto com o seu (sua) parceiro (a)

A melhor maneira de buscar de Deus a bênção para a sua união é dar as mãos ao seu cônjuge e orar. Quando ambos buscam em Deus a direção para o relacionamento, certamente são abençoados.

3 - Meditem, juntos, na Palavra de Deus

Igualmente à oração, ter o hábito de meditar na Bíblia Sagrada é muito importante; buscar no Livro Sagrado a direção para a vida a dois é extremamente essencial para o bom andamento do relacionamento. É na Palavra de Deus que encontramos verdadeiras lições e aprendizados. Aproveitem.

4 - Ir à igreja é imprescindível

Há quem ache que frequentar uma igreja física não é importante, que em casa ou em qualquer outro lugar a pessoa está com Deus, mas isso não é verdade. A comunhão tem sim que fazer parte da vida das pessoas onde quer que elas estejam, mas a igreja é o lugar onde aprendemos mais e mais de Deus e buscamos a Sua presença.

5 - Pratique os ensinamentos

Colocar em prática tudo o que se aprendeu é verdadeiramente mais importante do que qualquer conhecimento que se tem. Por isso, nos esforcemos para colocar em prática tudo quanto Ele nos ensinou, inclusive em nossa vida a dois. E isso não se faz apenas compartilhando versículos e boas palavras em redes sociais, mas sim os vivenciando diariamente.

