Quatro policiais colocam as suas vidas nas mãos de Deus

Home > Em Foco

Durante o Jejum de Daniel, você encontra aqui, no Portal Universal.org, indicações de filmes que trazem mensagens espirituais e de valores cristãos. E é no Univer Vídeo, a melhor plataforma de vídeos cristãos na internet, que você encontra esses grandes sucessos, para assistir com toda a família, além de palestras, desenhos animados, documentários e os encontros que acontecem no Templo de Salomão, localizado na capital paulista.

Entre os longas disponíveis no imenso acervo do Univer Vídeo, está “Corajosos”. O filme fala de quatro policiais que se esforçam todos os dias para contribuir com a segurança da cidade em que moram.

Porém, eles enfrentam problemas com os filhos e tentam equilibrar a rotina pessoal, que está cada vez mais à beira de um abismo.

Então, por causa de acontecimentos consternadores, decidem colocar a vida nos trilhos por meio da Palavra de Deus.

Será que eles conseguirão proteger as suas famílias com a mesma virtude com que protegem a cidade?

Para saber como essa história continua, clique aqui.