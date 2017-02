Jesus não vai dar água a quem não tem sede

Home > Reflexão

Qual seria o critério de Deus para batizar uma pessoa com o Espírito Santo?

Seria o tempo dela de Igreja?

Seria pela beleza?

Será que é a perfeição que ela possui?

Não, provavelmente se esses fossem critérios não existiria ninguém com o Espírito Santo.

Agora pense: O que faria você dar água a alguém? Claro que o fato de a pessoa estar com sede. Assim é o Senhor Jesus. Ele não vai dar a Água da Vida a quem não tem sede. A pessoa que quer o Espírito Santo tem que buscar sedenta e, por causa disso, ela é zelosa. Há um cuidado com as coisas de Deus, ela procura fazer o melhor possível, nos mínimos detalhes, porque ela deseja Deus mais do que tudo. Deus observa isso.

O bispo Adilson Silva, responsável pelo trabalho da Universal no Rio Grande do Sul, explica que a busca pelo Espírito Santo não começa quando a pessoa vai à igreja e o pastor começa a oração. Essa busca é o dia todo, quando a pessoa se desvia do pecado, quando luta contra o seu eu. Se Deus não observar isso, Ele não vai revelar a intimidade dEle:

“E, estando Ele em Jerusalém pela páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no Seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia; E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque Ele bem sabia o que havia no homem.” João 2.23-25

O Senhor Jesus sabia que aquela admiração que tantas pessoas tinham por Ele era apenas por causa dos sinais que fazia. Criam da boca para fora, mas a maioria não queria um compromissom, e por isso Ele não se revelava.

Matando a velha natureza

Muitos acreditam que deixar os hábitos da velha criatura é uma obra Divina. Só que não:

"Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra...” Colossenses 3.5

“Não é Deus quem vai sepultar a velha natureza, é você. Enquanto a pessoa não lutar contra a natureza pecaminosa dela, ela não nasce de Deus”, ressalta o bispo Adilson.

Os versículos que seguem no capítulo 3 de Colossenses explicam exatamente que comportamentos são esses que precisamos eliminar.

Quando Deus vê a disposição da pessoa em combater em sua própria vida todos esses males, aí Ele dá a ela o Seu Espírito, que é o Reino de Deus dentro da pessoa, guiando-a no caminho da justiça.

Valorize o Espírito Santo e priorize a busca dEle em sua vida. O Jejum de Daniel é o propósito mais importante da Igreja exatamente por essa razão. Durante 21 dias não estaremos buscando bênçãos, mas o próprio Abençoador. Abrimos mão das distrações que este mundo oferece para concentrar os nossos pensamentos em tudo o que diz respeito a Deus: à Sua Palavra, a passarmos mais tempo com Ele em oração, em nos corrigirmos naquilo que O desagrada. É claro que isso não será só nesses poucos dias, mas eles são o início.

Se você teve essa experiência com Deus em alguma edição do Jejum de Daniel, deixe um comentário. Ele poderá ajudar outras pessoas.