Exemplares de A Dama da Fé são doados em hospital de Limeira

Mais uma ação do grupo de evangelização da Universal, que atua nos hospitais, beneficiou dezenas de pessoas. Desta vez, o movimento aconteceu na Irmandade Santa Casa de Misericórdia da cidade de Limeira, interior paulista.

Os voluntários do grupo doaram aos profissionais de saúde, familiares e pacientes exemplares do livro “A Dama da Fé”, escrito por Ester Bezerra, esposa do líder e fundador da Universal, bispo Edir Macedo.

O livro conta detalhes da união de Ester com o bispo Macedo, que já dura mais de 40 anos; ela relata as dificuldades enfrentadas no casamento e com a família, bem como as dores e as superações vividas, além de batalhas travadas e vencidas ao lado do marido. A história tem ajudado muita gente e socorrido muitos aflitos.

De acordo com o pastor responsável pelo trabalho evangelístico do grupo em São Paulo, Lázaro Nazaré Pedro, ações como esta têm sido realizadas pelo grupo em diversas cidades de todo o estado.

Universal nos hospitais

O trabalho da evangelização nos hospitais conta com mais de 5,8 mil voluntários em São Paulo, os quais realizam frequentemente visitas em unidades e postos de saúde.

Caso tenha um familiar enfermo ou está sofrendo com problemas de saúde e deseja a visita de um dos voluntários do grupo, entre em contato no e-mail: visitas@sp.universal.org.br. Se estiver fora de São Paulo, procure a Universal mais próxima de você.

(*) Com informações do grupo de Evangelização nos Hospitais da cidade de Limeira