Nomes do Espírito Santo

Não resta a menor dúvida de que todos os outros nomes usados pelo Espírito Santo são nada mais, nada menos, do que uma forma dEle se identificar mais facilmente com os seguidores do Seu Filho Jesus. É verdade também que cada nome usado por Ele expressa trabalho definido Seu. Constatamos assim a multiplicidade da atuação do Espírito de Deus em nossas vidas:

1. Espírito do Senhor - Isaías 11.2

2. Espírito de sabedoria - Isaías 11.2

3. Espírito de entendimento - Isaías 11.2

4. Espírito de conselho - Isaías 11.2

5. Espírito de fortaleza - Isaías 11.2

6. Espírito de conhecimento - Isaías 11.2

7. Espírito de temor do Senhor - Isaías 11.2

8. Bom Espírito - Salmos 143.10

9. Consolador - João 14.16

10. Espírito - Efésios 5.18

11. O Santo - Efésios 1.13

12. Paráclito- Romanos 8.15

13. Espírito de adoção - Romanos 8.15

14. Espírito de amor - 2 Timóteo 1.7

15. Espírito de Deus - Romanos 8.9

16. Espírito de Cristo - Romanos 8.9

17. Espírito de glória - 2 Crônicas 7.3

18. Espírito da graça - Zacarias 12.10

19. Espírito de justiça - Isaías 4.4

20. Espírito purificador - Isaías 4.4

21. Espírito de poder - 2 Timóteo 1.7

22. Espírito de moderação - 2 Timóteo 1.7

23. Espírito da promessa - Efésios 1.13

24. Espírito de santidade - Romanos 1.4

25. Espírito da verdade - João 14.17

26. Meu Espírito - Gênesis 6.3

