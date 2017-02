Mais de 20 mil pessoas em reunião especial com o bispo Macedo em Goiás

Home > Notícias da Universal

Neste domingo (12), mais de 20 mil pessoas participaram do “Encontro das Famílias”, realizado pelo líder e fundador da Universal, bispo Edir Macedo, em Goiânia, capital de Goiás. A grandiosidade da reunião – que contou com a presença de pessoas vindas de diversas partes e de autoridades do estado – chamou atenção até mesmo da mídia.

O movimento, organizado pela Universal local — cujo responsável pelo trabalho é o bispo Júlio Freitas —, lotou o Goiânia Arena, bem como a parte externa do ginásio, onde foi montada uma estrutura de som e vídeo para que as mais de 3 mil pessoas que não conseguiram entrar pudessem acompanhar o evento.

O encontro teve início com uma oração do bispo Macedo, que determinou a bênção de Deus sobre todas as famílias presentes. Veja como foi no vídeo abaixo:

Caso queira assistir à reunião na íntegra, clique aqui.

(*) Com informações da Universal de Goiás

Veja na galeria abaixo mais fotos desse encontro especial: