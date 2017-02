Ele era do mundo do crime e quase morreu após ser espancado

Home > Histórias de Vida

A vida de Henrique Dias (foto ao lado), hoje com 25 anos, sempre foi humilde e com dificuldades. Ele cresceu sem a presença paterna. Com apenas 7 anos, seus pais se separaram e, logo em seguida, seu pai morreu em decorrência de uma cirrose. Para suprir essa falta, aos 13 anos ele teve sua primeira experiência com as drogas e com o mundo do crime. “Queria chamar a atenção das pessoas e ser popular. Mas procurei ser aceito de uma maneira errada”, lembra ele.

Segundo Henrique, tudo começou pelo cigarro e bebida alcoólica. “Eles foram a porta de entrada para a marginalidade. Logo no início, comecei a matar aulas na escola para consumir maconha com grupos de supostos ‘amigos’. Aquilo era prazeroso. Foi então que comecei a me arriscar vendendo drogas e fazendo diversos assaltos”, conta.

Naquela época, ele frequentava bares e festas noturnas todos os dias da semana. Durante o divertimento, não podia faltar crack e cocaína. Henrique se arriscava muito pelo prazer momentâneo. “Perdi as contas de quantas vezes tentaram me matar e eu também tirar a vida de outras pessoas. Vi e participei de muitas coisas erradas”, descreve.

Todo o dinheiro que ele ganhava no crime ele gastava com luxo, vaidade e com as várias mulheres com quem saía nas noitadas. Enquanto isso, sua família — a mãe e os seus oito irmãos —vivia na miséria.

Mas o pior estava por vir. “O meu fundo do poço veio após os meus próprios amigos tentarem me matar por causa de dinheiro e poder do crime. Certo dia, estávamos curtindo mais uma festa e houve uma discussão. Todos que estavam comigo começaram a me bater com garrafas, pedras, me deram pauladas e facadas para me matar”, conta.

Após ser espancado, e com seu corpo desfigurado, ele foi achado no dia seguinte da festa por uma moça que nem sequer conhecia. “Ela me encontrou no mato, cheio de sangue. Eu já estava fedendo e com moscas. Fui levado para o Instituto Médico Legal (IML), mas ainda estava vivo. Foi então que fui conduzido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde fiquei três dias em coma profundo e 11 dias em coma induzido. Passei por três cirurgias de reconstituição facial. Durante três meses fiz fisioterapia para recuperar os movimentos. Até que tive alta”, relembra Henrique.

Transformação

A sua mudança de vida aconteceu quando, aos 25 anos, foi convidado para conhecer o trabalho da Universal por intermédio de um jovem que conhecia no mundo do crime, mas que havia sido liberto e tinha uma vida transformada.

“Comecei a participar das reuniões e da Força Jovem desacreditado do que poderia acontecer. Mas fui liberto. Eu me afastei das amizades que me levavam para os vícios e o crime. Comecei a trabalhar e entreguei minha vida para Jesus. Me batizei e recebi o Espírito Santo”, conta Henrique.

Hoje, sua vida está totalmente transformada. Os traumas do passado foram superados e ele vem realizando seus projetos através da fé. “Sou obreiro. Tenho uma vida diferente do que era antes. Tenho casa própria, diversos terrenos e terminei os meus estudos. Agora me dedico às coisas de Deus. O mundo não tem mais sentido para mim. Minha família também mudou após observar a minha mudança e vive em outro patamar, com uma vida abençoada. Eu sou fruto da Universal”, finaliza.

Você também quer uma transformação em sua vida? Participe de uma reunião na Universal. Clique aqui e encontre o endereço mais próximo de sua casa.