Cartas para Deus: um filme sobre companheirismo e fé

Home > Em Foco

Se você tem acompanhado o conteúdo do Portal Universal.org durante o Jejum de Daniel, já sabe que todos os dias trazemos sugestões de sucessos que você pode assistir com toda a família no Univer Vídeo, a melhor plataforma de vídeos cristãos na internet.

Hoje apresentamos o longa “Cartas para Deus”, uma trama em que o pequeno Tyler Doherty, de 8 anos, está lutando contra um câncer e, diariamente, escreve cartas endereçadas a Deus.

Porém, o carteiro Brady, que também enfrenta problemas pessoais, não sabe o que fazer com as cartas que recebe do garotinho.

A história dessas duas pessoas se cruzarão e algo fantástico irá acontecer. Confira o vídeo abaixo:

Quer saber como essa história continua? Então, não deixe de acessar o Univer.