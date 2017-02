Você se sente vazio?

Home > Notícias da Universal

“Por que as outras pessoas são felizes e eu não?” Se alguma vez você já fez essa pergunta, algo está errado dentro de si.

Neusa sofria com o mesmo problema. Via as pessoas ao redor serem bem-sucedidas em seus planos enquanto ela não conseguia alcançar o sucesso.

“Eu era uma pessoa insegura, tinha muito medo e isso atrapalhava em todos os sentidos da minha vida”, conta ela. “Não era só em uma área, era em todas as áreas. Eu me sentia uma pessoa inferior, achava que não tinha capacidade. Dentro de mim parecia que tinha, mas não conseguia colocar isso para fora.”

Esse sentimento fazia com que Neusa fosse infeliz. "Eu andava de cabeça baixa. Achava que não deveria nem existir. Eu chorava, chorava. Não conseguia controlar.”

A vida de Neusa, porém, foi totalmente transformada após ela tomar uma única decisão. Assista ao vídeo abaixo e descubra qual:

Participe você também do Jejum de Daniel.