Home > Estudos Bíblicos

Os atributos do Espírito Santo são os mesmos do Deus-Pai e do Deus-Filho, ou seja:

a) Criador - logo nos primeiros versículos da Bíblia encontramos referências a respeito do Espírito Santo como Criador, uma vez que mediante a voz do Deus-Pai, o Espírito de Deus trouxe à existência as coisas que não existiam, como podemos verificar em Gênesis 1.1-2: "No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas."

b) Onipotente -todos os milagres e maravilhas que encontramos registrados na Sagrada Escritura tiveram a ação direta tanto do Deus-Pai e do Deus-Filho como do Deus-Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo, sob o meu ponto de vista, foi o mais expressivo e importante, por ocasião da vinda do Deus-Filho ao mundo. Naquela oportunidade, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem, anunciando o nascimento do Filho de Deus através dela, dizendo:

"Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra; por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." Lucas 1.35

Esta é uma das evidências do poder ilimitado do Espírito Santo. Também o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos romanos, afirma:

"Se habita em vós o Espírito dAquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Seu Espírito, que em vós habita." Romanos 8.11

É humanamente impossível desenvolver pensamentos a respeito do poder de Deus, pois nem mesmo a Bíblia é capaz de externar a Sua autoridade e força. Tudo o que é revelado sobre a onipotência do Espírito Santo concede apenas algumas ligeiras ideias acerca daquilo que Ele é capaz. Consideramos todas as coisas, mediante o tempo e o espaço; para nós existiu o ontem, existe o hoje e existirá o amanhã, porque vivemos dentro dos limites do tempo, que por sua vez não para nunca.

Porém, Deus não é como os homens, pois para Ele não existe passado, presente ou futuro porque simplesmente é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo o sempre. Fica evidente a dificuldade que temos em expressar algo ilimitado, já que somos tão limitados. O apóstolo Pedro afirmou: "Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia." 2 Pedro 3.8

(*) Texto retirado do livro "O Espírito Santo", do bispo Edir Macedo

Participe do Jejum de Daniel, para que o Espírito Santo venha repousar sobre a sua vida e fazer de você a Sua morada.

De 09 de fevereiro a 01 de março.

Se você já participou alguma vez do Jejum de Daniel, deixe um comentário contando as suas experiências. Isso irá ajudar os que estão indecisos a descobrirem os grandes benefícios desse propósito.