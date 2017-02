O 5º benefício do Espírito Santo

Home > Notícias da Universal

Muitas pessoas não dão a devida importância ao Espírito Santo. Consequentemente, não O conhecem nem podem usufruir dos benefícios que somente Ele é capaz de trazer a cada um de nós.

Por isso, durante os 21 dias do Jejum de Daniel, o Portal Universal.org traz a você 21 benefícios que o Espírito Santo oferece àqueles que O aceitam em suas vidas.

5º Revolta

Acomodada, imobilizada e sem reação. Esse é o caráter da pessoa que carece do Espírito Santo, o Espírito da revolta. O tempo passa e ela não muda, não conquista, não supera, não é realizada em nada na sua vida; apenas envelhece, e tudo porque lhe falta o Espírito de revolta, o Santo Espírito. A falta de revolta nos faz ficar parados no tempo e no espaço, sem motivação para nada, até mesmo para continuar a viver.

”Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a Tua Lei.” Salmos 119.53

(*)Do blog do bispo Júlio Freitas